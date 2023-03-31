رغم إجراءات الاحتلال.. 250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في رحاب الأقصى (فيديو)

أدت جموع غفيرة من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية، بنصب الحواجز العسكرية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل (ربع مليون) أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولتها إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى.





وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـ55 من العبور.

استنفار قوات الاحتلال في طريق باب حطة بالقدس القديمة تزامناً مع خروج المصلين من المسجد الأقصى pic.twitter.com/UQyB4yfMIB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2023

كما عمدت سلطات الاحتلال إلى نصب حواجز حديدية عند باب العامود وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

شبان يمزقون علم الاحتلال في المسجد الأقصى pic.twitter.com/387i2xvNn9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2023

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء.

ورغم هذه الإجراءات، استمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 1948، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.