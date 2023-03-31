الإليزيه: ماكرون سيوجه تحذيرا لنظيره الصيني خلال زيارته لبيجين

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحذر نظيره الصيني شي جينج بينغ خلال زيارته المقررة إلى بيجين الأسبوع المقبل من اتخاذ “قرار كارثي” بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال أحد مستشاري ماكرون، اليوم الجمعة، للصحفيين طالبًا عدم نشر اسمه إنه “إذا اتخذت الصين هذا القرار الكارثي، فسيكون له تأثير استراتيجي كبير على النزاع”، مؤكدًا أن الصين قادرة على “تغيير مسار” هذه الحرب.

وأضاف أن ماكرون يريد إيجاد مساحة مشتركة مع بيجين للقيام بمبادرات من أجل دعم السكان المدنيين الأوكرانيين، وكذلك أيضًا “تحديد مسار متوسط المدى لحل النزاع”.

وتابع المستشار الرئاسي الفرنسي: “نريد تجنّب الأسوأ، ولهذا السبب يتعين علينا التحاور معهم -الصينيين- لعرض موقفنا عليهم”.

وشدّد المستشار على أن هذا الحوار مهم للغاية، لأن “الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير بشكل فوري وجذري على النزاع، في هذا الاتجاه أو ذاك”.

ويقوم ماكرون بزيارة إلى الصين تستمر من الأربعاء إلى الجمعة للعمل خصوصًا “من أجل عودة السلام في أوكرانيا”.

وكان ماكرون يعوّل على قدرته في إقناع نظيره الصيني بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع، كما يأمل أن تلعب الصين دور الوسيط في حل هذا النزاع.

لكنّ الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني إلى موسكو قبل 10 أيام التي أشاد خلالها شي وبوتين بالعلاقة “الخاصة” بين بلديهما، دفعت على ما يبدو السلطات الفرنسية إلى خفض سقف طموحاتها.

وقال المستشار الرئاسي الفرنسي، الجمعة: “نحن واقعيون للغاية”، واستبعد أن تدين الصين الهجوم الروسي على أوكرانيا.