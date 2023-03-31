البنتاغون: إصابة 6 جنود أمريكيين جراء هجمات الأسبوع الماضي في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون)، الخميس، إصابة 6 جنود أمريكيين إضافيين في سوريا، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنهم تعرضوا لإصابات في الدماغ، خلال هجومين منفصلين الأسبوع الماضي شنهما مسلحون تقول واشنطن إنهم مدعومون من إيران.

ويرفع ذلك الإعلان حصيلة المصابين في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجمات خلال الأسبوع الماضي إلى 12 جنديًا، إضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة آخر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر إن 4 جنود عانوا إصابات في الرأس، خلال هجوم بطائرة مسيّرة انتحارية، في 23 مارس/آذار، استهدف القاعدة الأمريكية قرب مدينة الحسكة السورية.

وأضاف أن جنديين آخرين أصيبا في هجوم آخر، في اليوم التالي، قرب قرية الخضراء.

وتبع الهجوم بالمسيّرة، هجومان آخران، في 24 من الشهر الجاري، ثم هجوم صاروخي آخر، استهدف حقل كونوكو، للغاز حيث يتمركز جنود أمريكيون.

وأكد رايدر خلال إيجاز صحفي في مقر البنتاغون أنه “يخضع الأفراد الموجودون في محيط أي انفجار للفحص الدوري، بحثًا عن الإصابات في الرأس، وبالتالي، اكتشفنا هذه الإصابات الإضافية خلال فحوصات طبية أعقبت الهجوم”.

وأشارت تقديرات البنتاغون إلى مقتل 8 مسلحين خلال هجمات جوية أمريكية انتقامية، استهدفت موقعين مرتبطين بإيران على الأراضي السورية.

وأوضح رايدر أنه لا يعتقد أن أيًا من القتلى يحمل الجنسية الإيرانية.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الهجمات لن تدفع واشنطن لسحب جنودها المتمركزين في سوريا منذ قرابة 8 سنوات، بهدف معلن هو “محاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية”.

وفي عام 2020، جرى تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية سببها هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة تؤوي جنودًا أمريكيين في العراق.