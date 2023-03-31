“ابني من دون طعام”.. متقاعد عسكري لبناني يشكو سوء وضعه مع تدهور سعر الليرة (فيديو)

تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، في ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بثبيت سعر صرف لرواتبهم.

وندد المحتجون بتدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تثبيت سعر صرف الدولار عند 28 ألفًا و500 ليرة بدلًا من 45 ألفًا و200 ليرة لرواتب المتقاعدين.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات مكتوب على بعضها “لبنان وشعبه في خطر الزوال”، كما حاول بعضهم تجاوز الأسلاك الشائكة مقابل السراي الحكومي (مقر الحكومة)، وسكب أحدهم مادة البنزين تمهيدًا على ما يبدو لإشعال النار في جسده، لكن تم احتواء الوضع.

وقال أحد المتظاهرين للجزيرة مباشر “لم يعد لدي شيء لأخسره، سأبقى هنا ولن أغادر”.

وأضاف شارحًا حاله “أنا معاون أول متقاعد بالجيش اللبناني، ذهب ابني إلى روسيا ليدرس الطب، ولا أستطيع إرسال الأموال له ليكمل تعليمه أو حتى ليصرف، رغم أن قانون الدولار الطالبي موجود، لكن لا أحد يعمل به”.

وبنبرة ألم وحزن قال “ابني من دون طعام في روسيا. وصلنا إلى مرحلة لا نملك فيها قوت يومنا”.

حاولوا تسلق أسوار المصرف وقطع الأسلاك الشائكة..

عسكريون متقاعدون يحاولون اقتحام مصرف لبنان #الجزيرة_مباشر #بيروت #لبنان pic.twitter.com/H8Y1VCb058 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2023

ومنذ 2019 يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.