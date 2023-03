أول اتهام جنائي لرئيس أمريكي سابق.. ترمب يسلّم نفسه الثلاثاء للمثول أمام المحكمة

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميًّا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي.

ووجّهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات لدونالد ترمب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية وهو يخوض محاولة أخرى للوصول إلى الرئاسة.

وندد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان بما اعتبره “ملاحقة سياسية وتدخّلًا في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ”، وتوعد بأن هذه “الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن” الذي يتهمه ترمب منذ أكثر من سنتين بـ”سرقة” الانتخابات منه.

ووجّه المدعي العام لمانهاتن (ألفين براغ) الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميًّا إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية (ستورمي دانيالز) لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.

وأعلنت محامية ترمب (سوزان نيتشيليس) مثول الرئيس السابق أمام المحكمة يوم الثلاثاء، وقالت في رسالة إلكترونية “نتوقع أن تتم تلاوة بيان الاتهام الثلاثاء”.

وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن قد أفاد في وقت سابق بأنه تم التواصل مع محامي ترمب لـ”تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام”، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية.

ولم تُعرف تفاصيل هذه الاتهامات بعد، إذ لا تزال لائحة الاتهام سرية، ولكن شبكة (سي إن إن) ذكرت أمس الخميس أن ترمب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الأعمال، وإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار، وإخفاء قيده في الحسابات أواخر عام 2016.

ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلابًا منذ 2016 في النظام السياسي بالولايات المتحدة، إلى شبكته للتواصل الاجتماعي، ليندد بخصومه وكتب “إنهم يلاحقونني بصورة واهية ومعيبة لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأمريكي وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك”.

واعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو أبرز منافسي ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام “منافٍ للقيم الأمريكية” مؤكدًا أن ولايته التي يقيم فيها الرئيس السابق لن تستجيب “لطلب تسليم” من ولاية نيويورك.

كما أعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب (كيفن ماكارثي) عن دعم ترمب وقال إن “الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة”.

Donald Trump is subject to the same laws as every American. He will be able to avail himself of the legal system and a jury, not politics, to determine his fate according to the facts and the law. pic.twitter.com/1DeThHDSS6

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 31, 2023