مهاجرة عراقية وتتحدث 9 لغات.. تعرف إلى المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، ترشيح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارح، لتسلم مهام سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر.

وهيرو دبلوماسية أمريكية من أصل عراقي كردي، نزحت أسرتها من كردستان العراق، أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين، عندما كانت تبلغ من العمر سنتين.

وقضت الطفلة عامين في معسكر للنازحين، في الأراضي الإيرانية، حتى حصلت أسرتها على فرصة للهجرة إلى الولايات المتحدة.

وخلال محاضرة لها أمام طلاب في الجامعة قالت هيرو “كونك مهاجر ولاجئ، يجعلك تبدأ المشوار دون أي شيء، لكني تعلمت منه أن أجعل هدفي دومًا عاليًا، لأحققه ثم أطمح إلى الهدف التالي”.

وكانت هيرو، التي تتحدث 9 لغات، أول أمريكية من أصل كردي تعمل سفيرة في الخارجية الأمريكية، عندما عينها الرئيس السابق، دونالد ترمب سفيرة لبلاده لدى بلغاريا، عام 2019.

لكن قبل ذلك خدمت هيرو، في مناصب دبلوماسية عدة في عدد من الدول، منها الهند، ولبنان، والبرتغال، واليونان، والبوسنة.

وكانت هيرو تعمل مع بايدن بين عامي 2009، و2011، عندما كان نائبًا للرئيس السابق، باراك أوباما، وكانت تقدم له الخدمات الاستشارية في الأمور المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

وتم إنتاج فيلم وثائقي اسمه (هيرو الأمريكية) عن سيرتها الذاتية، كما تلقت جوائز مرموقة من الخارجية الأمريكية، بينها جائزة ماتيلدا سينكلير للغات، لإنجازها الفائق في مجال اللغات الأجنبية.

Ambassador Herro Mustafa and her family just arrived in Bulgaria! We are excited to welcome them to Bulgaria. pic.twitter.com/QWNQbllS1H

— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) October 16, 2019