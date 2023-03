إثيوبيا تسحب الاتهامات الجنائية الموجهة لقيادات جبهة تحرير تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية، الخميس، إنها قررت سحب الاتهامات الجنائية الموجهة لعدد من قيادات جبهة تحرير شعب تيغراي، وذلك حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين.

وفي بيان لوزارة العدل، جاء أنه “وفقًا لاتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جنوب أفريقيا، تم سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع”.

وتعد هذه خطوة جديدة في إطار إعادة بناء الثقة بين الطرفين، بعد تعيين غيتاشو رضا أحد قياديي الجبهة، رئيسًا للحكومة الانتقالية في الإقليم الواقع شمالي البلاد، قبل أسبوع.

وكانت أديس أبابا قررت قبل ذلك شطب جبهة تحرير شعب تيغراي، من قائمة الكيانات الإرهابية، الخاصة بها.

