روسيا تعتقل مراسل وول ستريت جورنال بتهمة التجسس ومحكمة تقضي بحبسه

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إنه اعتقل مراسلًا يعمل لصالح صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية للاشتباه في تجسسه لصالح واشنطن، فيما قضت محكمة روسية بحبسه لمدة شهرين احتياطيًا.

وذكرت المحكمة في بيان أن قرارها جاء كإجراء وقائي حتى 29 مايو/أيار المقبل، ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة، وفقًا للمحكمة.

وقالت الصحيفة إن اعتقال مراسلها المواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش تم بناء على ما وصفته بأنه ادعاءات باطلة.

ومن شأن الخطوة أن تفاقم تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وهي أكبر داعم عسكري لأوكرانيا وفرضت عقوبات على موسكو.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان أنه فتح قضية جنائية للاشتباه في التجسس بحق جيرشكوفيتش واتهمه بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مصنع عسكري.

ولم يذكر البيان اسم المصنع ولا موقعه، لكنه ذكر أن الجهاز الأمني اعتقل الصحفي البالغ من العمر 31 عامًا في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال الروسية لدى محاولته الحصول على معلومات سرية دون تقديم أدلة على ذلك.

Breaking: A Russian court ordered WSJ reporter Evan Gershkovich detained until May 29 for what it described as espionage. His arrest has drawn broad condemnation. https://t.co/g1N99xtMV6

وجاء في بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي “ثبت أن جيرشكوفيتش، الذي كان يتصرف بتكليف من الجانب الأمريكي، كان يجمع معلومات سرية مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن أنشطة أحد المصانع في مجمع عسكري صناعي روسي”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في بيان، اليوم الخميس، إنها “تشعر بقلق بالغ” على سلامة جيرشكوفيتش، و”تنفي بشدة” ما قيل عن قيامه بالتجسس.

وأضافت الصحيفة “تنفي وول ستريت جورنال بشدة مزاعم جهاز الأمن الاتحادي الروسي وتطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا الموثوق به والمتفاني في عمله إيفان جيرشكوفيتش. نساند ونتضامن مع إيفان وأسرته”.

وقال الكرملين إن ما وصله أن جيرشكوفيتش اعتقل “متلبسًا”، وأضاف أن الصحفيين الآخرين الذين يعملون لصالح الصحيفة الأمريكية في روسيا يمكنهم البقاء في مواقعهم بشرط أن تكون لديهم الوثائق والتصاريح السليمة، وأن يمارسوا ما وصفه الكرملين بأنه “أنشطة صحفية عادية”.

In first US statement, ⁦@SecBlinken⁩ says he is “deeply concerned” by the detention of WSJ reporter Evan Gershkovich.

“In the strongest possible terms, we condemn the Kremlin’s continued attempts to intimidate, repress & punish journalists and civil society voices.” pic.twitter.com/gumuQetMJu

— Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 30, 2023