روسيا تعتقل مراسل وول ستريت جورنال بتهمة التجسس ومحكمة تقضي بحبسه

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إنه اعتقل مراسلًا يعمل لصالح صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية للاشتباه في تجسسه لصالح واشنطن، فيما قضت محكمة روسية بحبسه لمدة شهرين احتياطيًا.

وذكرت المحكمة في بيان أن قرارها جاء كإجراء وقائي حتى 29 مايو/أيار المقبل، ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة، وفقًا للمحكمة.

وقالت الصحيفة إن اعتقال مراسلها المواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش تم بناء على ما وصفته بأنه ادعاءات باطلة.

ومن شأن الخطوة أن تفاقم تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وهي أكبر داعم عسكري لأوكرانيا وفرضت عقوبات على موسكو.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان أنه فتح قضية جنائية للاشتباه في التجسس بحق جيرشكوفيتش واتهمه بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مصنع عسكري.

ولم يذكر البيان اسم المصنع ولا موقعه، لكنه ذكر أن الجهاز الأمني اعتقل الصحفي البالغ من العمر 31 عامًا في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال الروسية لدى محاولته الحصول على معلومات سرية دون تقديم أدلة على ذلك.

Breaking: A Russian court ordered WSJ reporter Evan Gershkovich detained until May 29 for what it described as espionage. His arrest has drawn broad condemnation. https://t.co/g1N99xtMV6 — The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023

وجاء في بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي “ثبت أن جيرشكوفيتش، الذي كان يتصرف بتكليف من الجانب الأمريكي، كان يجمع معلومات سرية مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن أنشطة أحد المصانع في مجمع عسكري صناعي روسي”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في بيان، اليوم الخميس، إنها “تشعر بقلق بالغ” على سلامة جيرشكوفيتش، و”تنفي بشدة” ما قيل عن قيامه بالتجسس.

وأضافت الصحيفة “تنفي وول ستريت جورنال بشدة مزاعم جهاز الأمن الاتحادي الروسي وتطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا الموثوق به والمتفاني في عمله إيفان جيرشكوفيتش. نساند ونتضامن مع إيفان وأسرته”.

وقال الكرملين إن ما وصله أن جيرشكوفيتش اعتقل “متلبسًا”، وأضاف أن الصحفيين الآخرين الذين يعملون لصالح الصحيفة الأمريكية في روسيا يمكنهم البقاء في مواقعهم بشرط أن تكون لديهم الوثائق والتصاريح السليمة، وأن يمارسوا ما وصفه الكرملين بأنه “أنشطة صحفية عادية”.

In first US statement, ⁦@SecBlinken⁩ says he is “deeply concerned” by the detention of WSJ reporter Evan Gershkovich.

“In the strongest possible terms, we condemn the Kremlin’s continued attempts to intimidate, repress & punish journalists and civil society voices.” pic.twitter.com/gumuQetMJu — Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 30, 2023

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تيليجرام، اليوم الخميس، إن أنشطة جيرشكوفيتش “لا علاقة لها بالصحافة” وإنها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها دور الصحافة الأجنبية كستار لأنشطة أخرى”.

وذكرت صحيفة كومرسانت الروسية أن جيرشكوفيتش سيتم نقله إلى موسكو وسيحتجز في سجن ليفورتوفو بالعاصمة، وهو منشأة اعتقال للحبس الاحتياطي انتظارًا للمحاكمة.

وعمل جيرشكوفيتش، الذي يغطي الشأن الروسي منذ 2017، من قبل لدى صحيفة (ذا موسكو تايمز) وفي وكالة الأنباء الفرنسية، وفي الأشهر القليلة الماضية، عمل بالأساس على تغطية أخبار السياسة الروسية والصراع في أوكرانيا.