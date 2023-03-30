بينها نائب لرئيس الدولة وولي لعهد أبو ظبي.. رئيس الإمارات يصدر مراسيم بتعيينات جديدة

أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مراسيم عدة بتعيين ولي للعهد في إمارة أبو ظبي ونائبين لحاكم الإمارة، وعيّن كذلك نائبًا لرئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد “بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبو ظبي”.

والشيخ خالد بن محمد هو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ورئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.

وأضافت الوكالة أن رئيس الإمارات أصدر “وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد” قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويتولى الشيخ منصور بن زايد منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، وهو مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار.

وبالإضافة إلى كونه نائبًا لرئيس الإمارات، يتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الوزراء وهو حاكم دبي.

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد أصدر أيضًا “بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبو ظبي”، وأصدر “مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبو ظبي”.

وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار برئاسة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني.

وأصبح الشيخ محمد حاكمًا لأبو ظبي ورئيسًا لدولة الإمارات، في مايو/أيار الماضي، بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي كان أيضًا حاكمًا لأبو ظبي.