ممدوح الولي: الشعب المصري له مؤشرات خاصة لقياس التضخم (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن الشعب المصري لا يصدق أرقام جهاز التعبئة والإحصاء ولا أرقام البنك المركزي، مشيرًا إلى أن “الناس لديها مؤشرات شعبية خاصة مثل سعر الدولار وكيلو اللحم وطبق الكشري، على أساسها يحددون التضخم”.

وأعلنت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية الخميس، في الوقت الذي قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي.

ونفى الولي أن يكون ارتفاع سعر البنزين في مصر مرتبطًا بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي، قائلًا إن هذا “غير حقيقي”، على حد تعبيره.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر، الخميس، أن “بعثة خبراء ستزور القاهرة قريبًا وتعدّ تقريرها الذي سيؤهل مصر للحصول على القسط الثاني من قرض البنك الدولي وقيمته 375 مليون دولار تقريبًا، وهذا هو السبب الحقيقي لارتفاع سعر البنزين”.

تثقل كاهل المواطنين.. زيادة جديدة لأسعار الوقود في #مصر pic.twitter.com/X0fSTOIWyP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2023

وتابع “وصل متوسط سعر خام (برنت) 113 دولارًا للبرميل، واستمر في الانخفاض حتى وصل في فبراير/شباط الماضي إلى 83 دولارًا للبرميل، فأسعار خام برنت اتجهت للانخفاض وليس حتى للثبات”.

واستطرد الولي “الأمر نفسه مع الغاز الطبيعي، إذ كان سعر المليون وحدة حرارية بريطانية -خلال الربع الثالث من 2022- إلى 60 دولارًا، وانخفض في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 20 دولارًا، ثم واصل نزوله خلال فبراير الماضي إلى 16.5 دولارًا”.

وأعلنت مصر حزمة إجراءات معيشية للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات أبرزها زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.

وفي معرض تعليقه على تلك الزيادة، قال الولي “إنها ليست مناسبة، لا سيما وأن التضخم الرسمي وفق جهاز التعبئة والإحصاء وصل خلال يناير الماضي إلى 26.5% ولم تُعلن أرقام فبراير حتى الآن”.