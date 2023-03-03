زلزال تركيا.. أردوغان يحدد أكثر من 214 ألف مبنى للهدم الفوري (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده حدّدت 214 ألفا و608 مبان بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال اجتماع “درع المخاطر الوطنية” في إسطنبول، أن الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريبًا مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض.





وشدّد على أن الحكومة ستحرص خلال تشييد البنى الجديدة بمناطق الزلزال على مراعاة عوامل عدة، أهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية، مجددًا التأكيد على أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون أكثر أمنًا ومقاومة للكوارث المحتملة.

وفي ولاية أديامان، أدى الزلزال إلى حدوث انزلاقات والتواءات في سكة القطار بمنطقة غولباشي.

وقال أرن أوتشكان -عضو هيئة التدريس في كلية هندسة الإنشاءات بجامعة ألانيا- إن الأشياء الطويلة مثل السكك الحديدية تعد حساسة تجاه التشققات والانكسارات السطحية، ما يجعلها تتعرض لتشوهات لدى وقوع التشققات.

وأضاف أنه عندما يقطع الصدع سكة حديدية قد ينتج تشوه على شكل حرف (Z) أو حرف (S)، لافتًا أن التشوه الحاصل في السكة بالمنطقة أقرب إلى حرف S.

وفي ملاطيا، أعلن شاهين يلدريم مفتي الولاية أن زلزال كهرمان مرعش ألحق الضرر بـ420 مسجدًا ودمر 25 مسجدًا، وفق للتقديرات الأولية، من بين 968 مسجدًا تضمها المدينة.

وأشار إلى أن الزلزال ألحق الضرر بمراكز تعليم القرآن ومبان تابعة لدار الإفتاء أيضًا.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.​​​​​​​