“تحسن طفيف”.. الاتحاد الأوربي يعلق على الموقف مع روسيا ولافروف يرد

قال جوزيب بوريل -منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي- إنه لاحظ “تحسنًا طفيفًا” على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار التوتر بشأن أوكرانيا.

وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقي في قاعة الاجتماع، الخميس، أثناء إدانة الدول الغربية الهجوم الروسي على أوكرانيا، بينما انسحب في اجتماع دول مجموعة العشرين بإندونيسيا، العام الماضي، من جلسة مع نظرائه أثناء إدلائهم بتصريحات تستنكر غزو أوكرانيا.

وتابع خلال منتدى (حوار ريسينا) في نيودلهي “على الأقل هذه المرة بقي واستمع. إنه تحسن طفيف لكنه مهم”.

وأضاف “أعتقد أنه أفضل من لا شيء”، مشيرًا أيضًا إلى معارضته استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، مبررًا ذلك بقوله “يجب أن نحتفظ بسبل التواصل، أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث”.

The priority for the global community & #G20 this year? To stop the war. 141 countries said it clearly at #UNGA: Russia must withdraw its troops Otherwise the multi crises, created by the war, will be exacerbated and we risk adding a major debt crisis. pic.twitter.com/H5FLWkboqF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 3, 2023

خلال مداخلته في المنتدى ذاته، تناول سيرغي لافروف ما عدّه رغبة من الدول الغربية في تكبيد روسيا “هزيمة استراتيجية”، على حد تعبيره، متهمًا مجموعة العشرين الغرب بالضغط على الدول النامية لجعلها تتبنى موقفًا معارضًا لروسيا.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الجمعة، إن بلاده تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتأمل في أن يتخذ الحلفاء في الحلف “قرارات ملموسة”، على حد وصفه.

ورحبت كييف بإمدادات السلاح من دول حلف الأطلسي، لكنها تطمح في أن يذهب الحلف لأبعد من ذلك ببحث انضمام أوكرانيا إليه يومًا ما في المستقبل.

في حين حذّرت موسكو من أن إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى “إطالة” أمد النزاع.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وأضاف أن عمليات التسليم “لن يكون لها تأثير حاسم على نتيجة الهجوم (في أوكرانيا)، لكن من الواضح أنها ستطيل أمد هذا النزاع، وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني”.