“تحسن طفيف”.. الاتحاد الأوربي يعلق على الموقف مع روسيا ولافروف يرد

قال جوزيب بوريل -منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي- إنه لاحظ “تحسنًا طفيفًا” على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار التوتر بشأن أوكرانيا.

وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقي في قاعة الاجتماع، الخميس، أثناء إدانة الدول الغربية الهجوم الروسي على أوكرانيا، بينما انسحب في اجتماع دول مجموعة العشرين بإندونيسيا، العام الماضي، من جلسة مع نظرائه أثناء إدلائهم بتصريحات تستنكر غزو أوكرانيا.

وتابع خلال منتدى (حوار ريسينا) في نيودلهي “على الأقل هذه المرة بقي واستمع. إنه تحسن طفيف لكنه مهم”.

وأضاف “أعتقد أنه أفضل من لا شيء”، مشيرًا أيضًا إلى معارضته استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، مبررًا ذلك بقوله “يجب أن نحتفظ بسبل التواصل، أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث”.

The priority for the global community & #G20 this year?

To stop the war. 141 countries said it clearly at #UNGA: Russia must withdraw its troops

Otherwise the multi crises, created by the war, will be exacerbated and we risk adding a major debt crisis. pic.twitter.com/H5FLWkboqF

