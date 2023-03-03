“بنادق المقاومة ستلتحم قريبا”.. مسيرة حاشدة في غزة وحماس تدعو إلى شد الرحال إلى الأقصى (فيديو)

انطلقت مسيرة حاشدة، الجمعة، في معسكر جباليا بشمال قطاع غزة، نصرةً للأقصى والأسرى، ودعمًا للمشـتبكين بقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وبدأت المسيرة بوقفة نظمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية ونصرةً للأسرى في سجون الاحتلال.

وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مهرجان خطابي إن أبناء الشعب الفلسطيني ثابتون على المقاومة رغم ما يتعرضون له.

ووجه رسالة إلى الاحتلال أكد فيها أن “أبناء فلسطين لن يتخلوا عن أرضهم وحقهم، رغم ما مارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في حقهم”.

وأضاف الهندي أن “بنادق المقاومة في كل الأوطان العربية ستلتحم قريبا لدخول الأقصى فاتحين محررين”.

ودعت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي، الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى “شد الرحال إلى المسجد الأقصى دعمًا للمرابطين وتصديًا لقطعان المستوطنين وتأكيدًا على قدسيته”.

وقال سهيل الهندي إن “المساس بالمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو إعلان حرب ونذير شؤم على الاحتلال والمستوطنين”، مشددًا على أن “أصابع المقاومين على الزناد”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنهم “جاهزون لدفع كل الأثمان نصرةً للقدس والأقصى”، وقال إن “إجراءات الاحتلال بحق أسرانا لن تزيدنا إلا إصرارًا على تحريرهم”.

وشدد الهندي على أن غزة ستبقى حاضرة في كل تفاصيل الثورة الفلسطينية.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة لفلسطينيين وعدد من الناشطين الأجانب والإسرائيليين المناهضين للاستيطان، من دخول بلدة حوارة جنوب نابلس، التي تعرضت لهجوم غير مسبوق من قبل مستوطنين. ووتصدّت قوات الاحتلال للمسيرة واعتقلت ناشطا أجنبيا بعد أن اعتدت عليه بالضرب.