انفجار في قاعدة عسكرية بالبرتغال يخلف قتيلا و5 جرحى

أفادت وسائل إعلام برتغالية، الخميس، بمقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عرضي داخل قاعدة عسكرية.

وأكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الواقعة، واصفا الأمر بأنه حادث “خطير” شهدته قاعدة سانتا مارغاريدا العسكرية في منطقة سانتاريم، وفق ما نقلته صحيفة “جورنال دي نوتيسياس” اليومية.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن الحادث وقع ظهر الخميس، وأنه ناتج عن انفجار قنبلة يدوية “عن طريق الخطأ”.

وبحسب رواية الجيش البرتغالي، فقد وقع الحادث أثناء عملية “إبطال مفعول إحدى القنابل”، موضحا أنه كلف فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع للفوج الهندسي الأول بتدمير الذخيرة والمتفجرات والصواريخ في الموقع.

وقال إن الشرطة القضائية العسكرية فتحت تحقيقا في الحادثة، وتم تفعيل فريق دعم نفسي في الجيش للمتضررين، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.