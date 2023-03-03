مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بتطبيق حل الدولتين (فيديو)

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بضرورة تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدًا أنه الحل الوحيد لوقف التصعيد.

جاء ذلك في جلسة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية خلال اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال تورك “في المستقبل القريب يجب أن يكون هناك نهاية للمستوطنات في الأراضي المحتلة، وكذلك يجب أن يكون هنالك حل للدولتين مع إنهاء الاحتلال واعتراف متبادل لكل الفلسطينيين والإسرائيليين كي يعيشوا بكرامة وسلام”.

وطالب بإنهاء حصار غزة بدلًا من زيادة القيود، وذلك لتحسين حياة الناس وللسماح لهم بالتنفس والاستفادة من الشباب، مشددًا على ضرورة منع الانتهاكات والتحقيق فيها عندما تقع، وفقًا لقوله.

وأضاف في كلمته “أن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مأساة للشعب الفلسطيني، وقد أدى الاحتلال على مدى نصف قرن من الزمان على توسيع نطاق نزع الملكية وتعميق الحرمان والانتهاكات المتكررة والشديدة لحقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة”.

وأوضح “لا يمكن لأحد أن يرغب في العيش بهذه الطريقة، أو أن يتخيل أن إجبار الناس على ظروف كهذه يمكن أن يؤدي إلى حل دائم”.





وأشار إلى أن “التكثيف الحالي للعنف من جميع الأطراف، يجعل هذا الاحتمال يبدو بعيدًا جدًا، فقد شهد عام 2022 أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ نحو 17 عامًا، كما شهد بداية العام الحالي ارتفاعًا في عدد القتلى”.

وأكد أن القوات الإسرائيلية قتلت عددًا من الفلسطينيين دون داع وأنها “استخدمت القوة المميتة بشكل متكرر، بغض النظر عن مستوى التهديد، حتى أنهم استخدموا هذه القوة في بعض الأحيان كإجراء أولي وليس كإجراء أخير”.

وأوضح أنه بصفته المفوض السامي لحقوق الإنسان، وثّق حالات عدة لقتل مستهدف خارج نطاق القانون والقضاء من قِبل أفراد قوى الأمن الداخلي.

وقال “131 فلسطينيًا قتلوا على أيدي قوات الأمن الداخلي خلال العام الماضي خارج أي سياق للعمل العدائي، ويشمل ذلك 65 شخصًا عرفنا أنهم لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في هجمات أو اشتباكات”.

وانتقد تورك الأعداد الكبيرة التي تحتجزها إسرائيل حجزًا إداريًا قائلا “حاليًا يوجد 967 فلسطينيًا محتجزين فيما يسمى بالاعتقال الإداري حيث يُعتقل الأشخاص لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، وهذا هو أعلى رقم من 15 عامًا”.