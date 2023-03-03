المعارضة التركية ترفض ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية وزعيمة حزب “الجيد” تلوح بالانسحاب

رفض تحالف المعارضة التركية، المكون من 6 أحزاب، ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة.

ولوّحت زعيمة حزب “الجيد” القومي التركي المعارض ميرال أكشينار، اليوم الجمعة، بانسحاب حزبها من تحالف المعارضة قبل الانتخابات المقررة في مايو/ أيار المقبل.

وقالت أكشينار في مؤتمر صحفي إن التحالف “لم يعد يعكس الإرادة الوطنية”، موضحة أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

واتفقت الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف على الدفع بزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وفي تصريح لوسائل الإعلام التركية، قلّل كليتشدار أوغلو من الخلاف حول المرشحين للرئاسة، بعد تصريح زعيمة ‭‬‬‬حزب “الجيد”.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري للصحفيين الجمعة، “لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام”.

ويترشح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لولاية ثانية، بناءً على القانون الذي بدأ في أبريل/ نيسان 2018 مع إعلان جدول الانتخابات التي تمت في ذلك العام، والذي ينص على أنه يحق للجميع الترشح لفترتين رئاسيتين.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن أردوغان صرح مؤخرا بأن يوم 14 مايو المقبل هو اليوم الأنسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده.

وفي 24 يونيو 2018، أجريت انتخابات عامة ورئاسية متزامنة في تركيا، حصل فيها أردوغان على 52.59% من أصوات الناخبين، ليكون بذلك أوّل رئيس في النظام الرئاسي بالبلاد.