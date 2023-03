إندونيسيا.. قتلى وعشرات المصابين بحريق في مستودع حكومي للمحروقات (فيديو)

لقي 17 على الأقل حتفهم وأصيب عشرات بجروح شمالي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الجمعة، بعدما شبّ حريق هائل في مجمع صهاريج نفطية تديره الدولة، قبل أن يسيطر عليه رجال الإطفاء، حسبما أعلن الجيش الإندونيسي.

وقال رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن للصحفيين إن الحريق الذي اندلع في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية (بيرتامينا) أسفر عن إصابة 42 شخصًا آخرين على الأقل بجروح، ولم تتضح بعد أسباب الحريق.

وعقب الحادث، قالت (بيرتامينا) إن الأولوية لإجلاء السكان المحليين والعمال في منطقة الحريق إلى مناطق أكثر أمنًا.

🚨Massive fire at fuel storage station belonging to state-owned energy company Pertamina at North Jakarta, Indonesia – multiple people dead. pic.twitter.com/czw8fVXUQa

At least 16 dead after fire breaks out at Pertamina fuel storage station in Jakarta https://t.co/WB4xIaC08o pic.twitter.com/n2JVmxgOr0

— The Straits Times (@straits_times) March 3, 2023