مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق (فيديو)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق اللذين يعودان إلى عامي 1991 و2002.

وصوّت 66 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتًا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميًا حربي الخليج والعراق.

وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ، 100 عضو، من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بيانًا يعارض فيه التشريع.

ولا يزال يتعين أن يقر مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، التشريع لكي يصبح قانونًا، وسط شكوك بشأن فرص الموافقة عليه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.

ويأتي التصويت بعد 20 عامًا من الغزو الأمريكي للعراق في مارس/آذار 2003، الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف من العراقيين.

ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إنه تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال، وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها، وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.

وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.

ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة، ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن، كما أصبح العراق شريكًا للولايات المتحدة.