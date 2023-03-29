بعد إطلاق سراحه.. مرتضى منصور: سجن وادي النطرون في مصر لا مثيل له في أمريكا (فيديو)

أشاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالسجون المصرية قائلا إنها ليس لها مثيل في الولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاقه سراحه بعد قضائه حكما بالسجن لمدة شهر لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال منصور، في تسجيل مصور بثه عبر حسابه على يوتيوب “أهنئ وزير الداخلية برجاله، رأيت 6 سجون في وادي النطرون لم أر مثلهم في أمريكا، بالإضافة إلى مستشفى على أعلى مستوى”.

وأضاف عقب خروجه من محبسه “وبخلاف المباني والمنشآت فإن الأدوات والأجهزة الموجودة هي من أحدث الأجهزة، يقومون بعمليات قلب مفتوح، شيء مبهر الحقيقة”.

وقال رئيس نادي الزمالك “أنا رأيت بنفسي معاملة محترمة مع الجميع”.

وأثارت تصريحات رئيس نادي الزمالك جدلًا واسعًا علي منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض تجميلًا للسجون يتعارض مع ما يحدث داخلها.

وكتب الإعلامي هيثم أبو خليل يقول “مرتضى منصور فاكر المستشفى التي قضى فيها شهر الحبس هي السجن”.

❌ مرتضى منصور فاكر المستشفى اللي قضى فيه شهر الحبس هي السجن!!!

وبعدين حضرة المتهم في موقعة الجمل شاف فين سجون ألمانيا وإنجلترا وأمريكا؟

على فكرة الملء الرابع قرب ولازم موقف قوي وتصريحات مرتضى منصور لن تردع الإثيوبيين‼️#سد_النهضة #مرتضى_منصور pic.twitter.com/8H8cjrGpii — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 27, 2023

وتهكم الناشط طارق سلامة من تصريحات مرتضى حول المقارنة بين السجون المصرية والأمريكية، وكتب “هو سيادته تم تأهيله قبل كده في أمريكا وإنجلترا وألمانيا ولا كان في بعثات تبادل المساجين؟”.

هو سيادته تم "تأهيله" قبل كده في أمريكا و إنجلترا و ألمانية ولا كان في بعثات تبادل المساجين؟ سياحة سجون يعني؟ طب مش يجرب سويسرا طيب دي جميلة في المؤبد … 🤣 https://t.co/em5PKVWTld — Tarik Salama (@tariksalama) March 28, 2023

وسخر حساب آخر وكتب” انت متأكد كنت في سجن ولا استراحة في العلمين لمدة شهر”.

انت متاكد كنت في سجن ولا استراحه في العلمين لمدة شهر .. — AK (@AK421965) March 27, 2023

وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات دولية واسعة بسبب تقارير تفيد بانتهاكات كثيرة يتعرض لها السجناء خاصة السياسيين، تتمثل في الاعتقال التعسفي وإعادة تدوير الاتهامات والمنع من الزيارة والذي يمتد لسنوات.

وأعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير، أمس الثلاثاء، عن قلقها الشديد من “الزيادة الملحوظة لعدد من القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام في المحاكم المصرية”، وطالبت اللجنة من الحكومة المصرية مراجعة نظامها القضائي.

وتسببت الانتهاكات الجسيمة من قبل إدارات السجون بحق المعتقلين في وفاة عدد من المعتقلين، وبلغ إجمالي عدد الذين توفوا داخل مقار الاحتجاز 820 سجينا، وذلك منذ 2013 حتى 2021، وفق مركز الشهاب لحقوق الانسان.

ووفق منظمة كوميتي فور جستس، كان السبب الأول للوفاة داخل السجون هو الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تتجاوز 70%، وكان التعذيب سبب وفاة 13%، كما شكّل سوء أوضاع الاحتجاز 2.7% من أسباب تلك الوفيات.

وكشفت رسائل مكتوبة بخط اليد من سجناء سياسيين في سجن بدر 3 عن انتهاكات جسيمة بحقهم، دفعت العديد منهم لمحاولة الانتحار.