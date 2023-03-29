بسبب المنتخب الإسرائيلي.. الفيفا يسحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، سحب حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب من إندونيسيا.

وكان المفترض أن تجرى البطولة بين 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران المقبليْن، غير أن الاتحاد الوطني لكرة القدم في إندونيسيا قرر إلغاء قرعة دور المجموعات قبل ساعات من إجرائها.

وجاء قرار الاتحاد الوطني إثر رفض حاكم جزيرة بالي استضافة المنتخب الإسرائيلي، ضمن مباريات المجموعة التي تقام على الجزيرة.

ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه على تويتر قال فيه “الفيفا يسحب حق تنظيم كأس العالم دون 20 عامًا، لعام 2023، من إندونيسيا”.

وأضاف البيان “سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على مواعيد إقامة البطولة حاليًا دون تغيير”.

وأضاف “من الممكن أيضًا تحديد شكل وحجم العقوبات الممكنة على الاتحاد الإندونيسي خلال الفترة المقبلة”.

FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™ ⬇️ https://t.co/ttAlT2fRLP — FIFA Media (@fifamedia) March 29, 2023

وكان من المقرر أن تضم البطولة 24 فريقًا، لكن قرار الفيفا جاء بعد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، بين رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير.

وأثارت مشاركة إسرائيل في البطولة اضطرابات ومعارضة كبيرة في البلاد -تعيش فيها غالبية مسلمة- ولا تقيم أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وخرج محتجون في العاصمة جاكرتا، في وقت سابق من هذا الشهر، ملوحين بالأعلام الفلسطينية.

والأحد الماضي، أعلن الفيفا تأجيل القرعة بسبب الأزمة، وليس من المعروف حتى الآن أين ستقام البطولة.

وقد تتعرض إندونيسيا لعقوبات من الفيفا، قد تصل إلى استبعادها من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية عام 2026.

وتبدأ التصفيات في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وتشارك إسرائيل ضمن تصفيات قارة أوربا بعدما غادرت تصفيات الاتحاد الآسيوي في سبعينيات القرن الماضي.