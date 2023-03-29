السعودية تقر الانضمام إلى منظمة شنغهاي بصفة “شريك حوار”

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وسط انتعاش لافت في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والصين.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به وزارات عدة، لمنح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتتألف من 8 دول أعضاء (أوزبكستان، باكستان، روسيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان والهند).

كما تتألف من 4 دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة وهي: (أفغانستان، إيران، بيلاروسيا ومنغوليا) و6 شركاء حوار (أرمينيا، أذربيجان، تركيا، سريلانكا، كمبوديا ونيبال).

ويأتي قرار الانضمام بعد إعلان أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، زيادة استثماراتها في الصين من خلال إتمام مشروع مشترك كان مخططا له في شمال شرقي الصين، والاستحواذ على حصة في مجموعة بتروكيماوية خاصة.

ونهاية العام الماضي، نفذ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية إلى السعودية، عقد خلالها 3 قمم مع المملكة ودول الإقليم، وتصدّر جانب الاقتصاد والتجارة جدول الأعمال.