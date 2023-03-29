أردوغان: لن نتوقف عن مساندة متضرري الزلزال رغم الانتخابات وسنرفع الحد الأدنى للأجور

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجهود المبذولة لإنجاز الانتخابات لن تقف عائقًا أمام تقديم الحكومة المساعدات للمتضررين من الزلزال، وستعمل على إنشاء المنازل وإحياء المدن المنكوبة بأسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلي أن جميع البلديات التابعة لحزبه والمنظمات المدنية ستُسخّر جهودها لدعم المناطق المنكوبة، وتقيم الفعاليات الرمضانية في المدن والقرى المتضررة من الكارثة.

وأكد الرئيس التركي أنه سيواصل زيارة المناطق المتضررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بهدف مشاركة أبناء تلك المناطق آلامهم وأحزانهم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت رسميًّا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، وحددت يوم 28 من الشهر نفسه موعدًا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الأولى.

رفع الحد الأدنى للأجور

في سياق متصل، سئل أردوغان أثناء خروجه من مبنى البرلمان التركي عن إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري.

وأجاب الرئيس التركي بأن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز المقبل.

سيارة توغ الكهربائية

وعلى صعيد آخر، أشاد أردوغان بالإقبال الكبير الذي أظهره المواطنون على تقديم طلبات لشراء سيارة “توغ” الكهربائية محلية الصنع.

وقال إن عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز T10X لسيارة “توغ” تركية الصنع، تجاوز 177 ألفًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة التركية لصناعة السيارات الكهربائية أن سعر سيارتها من موديل T10X سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (50 ألف دولار).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانًا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية “توغ”.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع “توغ” 175 ألف سيارة سنويًّا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفًا غير مباشرة.