أخطر تصريح للإدارة الأمريكية.. خلافات نتنياهو وبايدن تخرج إلى العلن

طفت على السطح للمرة الأولى خلال الساعات الماضية علامات التوتر في العلاقات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بسبب أزمة التعديلات القضائية.

ففي تصريح غير مسبوق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الأربعاء إن إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها ولا تخضع لضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

Israel is a sovereign country which makes its decisions by the will of its people and not based on pressures from abroad, including from the best of friends.

تصريح نتنياهو جاء في تغريدة عبر تويتر تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب.

وقال بايدن مساء أمس الثلاثاء في المرة الأولى التي يتحدث فيها لوسائل الإعلام عن الأزمة الإسرائيلية: “مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية، لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق”.

وأضاف: نأمل أن يتصرف رئيس الوزراء بطريقة تمكنه من محاولة التوصل إلى حل وسط حقيقي، لكن هذا لم يتضح بعد.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض قريبا، أجاب بايدن قائلا: “لا، ليس في المستقبل القريب”.

لم يصمت نتنياهو على تصريح بايدن ولم يخف وجود خلافات مع الولايات المتحدة، وقال في تغريدته: “لقد عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاما، وأنا أقدر التزامه طويل الأمد تجاه إسرائيل”.

وأضاف أن “التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للكسر ويتغلب دائما على الخلافات العرضية بيننا”.

I have known President Biden for over 40 years, and I appreciate his longstanding commitment to Israel. The alliance between Israel and the United States is unbreakable and always overcomes the occasional disagreements between us

