أمريكية تقتل ثلاثة أطفال وثلاثة موظفين في مدرسة ابتدائية (فيديو)

قُتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص مسلحة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بولاية تنيسي جنوبي الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، قبل أن ترديها الشرطة قتيلة.

وقال دون أرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل، للصحفيين إنهم تلقوا بلاغات عن شخص يطلق النار عند مدرسة كوفينانت، وهي مدرسة مسيحية خاصة، وتم على الفور إرسال أفراد شرطة إلى مكان الحادث.

وذكر أرون أن أفراد الشرطة سمعوا دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة، مشيرا إلى أن المسلحة كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا.

وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار على المسلحة لتسقط قتيلة.

وقالت الشرطة إن المسلحة تبلغ من العمر 28 عاما، ومن المدينة نفسها.

وأضاف أرون “أصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين” إصابات قاتلة دون سقوط جرحى. وتضم المدرسة 200 تلميذ و40 موظفا.

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman.

