بينهم أقارب للأسد.. عقوبات غربية على سوريين ولبنانيين بسبب الاتجار في المخدرات

فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على أشخاص، بينهم أقارب لرئيس النظام السوري بشار الأسد، قالتا إنهم مرتبطون بتجارة حبوب “الكبتاغون” المخدرة.

وقالت بريطانيا إن الأحد عشر فردا الذين أُضيفوا إلى قائمة العقوبات هم رجال أعمال وقادة مليشيات أو أقارب للأسد.

