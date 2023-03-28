الشرطة تطلق الغاز وتعتقل متظاهرين ضد قانون سن التقاعد في باريس بعد صدامات (فيديو)

اعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات بعد أن اندلعت صدامات في العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء، بينها وبين مجموعة تضم مئات المتظاهرين كانت تتقدم مسيرة يشارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين على تعديل نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.

وقالت الشرطة إنها لجأت إلى العنف بعد أن أضرم محتجون النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة “لا ناسيون”.

واعتقلت الشرطة 22 شخصا على الأقل خلال المصادمات.

وذكرت شرطة باريس أنها قامت بتدقيق هويات 10 آلاف شخص خلال المظاهرة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم حشد 13 ألف من قوات الشرطة والدرك، بينهم 5500 في باريس، في اليوم العاشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وقالت السلطات الفرنسية إن 740 ألف شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء، ضد قانون رفع سن التقاعد في عموم البلاد.

وذكرت الشرطة أن 93 ألفا شاركوا في المظاهرات بالعاصمة، بينما قالت النقابات العمالية إن عدد المشاركين بلغ 450 ألفا.

واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في مدينة نانت غربي البلاد، حيث أُضرمت النار في أحد فروع مصرف، واستُهدفت المحكمة الإدارية.

وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، منذ تبنت الحكومة النص دون تصويت في الجمعية العامة، بينما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.