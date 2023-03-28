إصابة فلسطينيين إثر اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة (فيديو)

أصيب 6 فلسطينيين على الأقل بعد اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوبي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة أن أحد الجرحى مصاب في الرأس بينما أصيب آخر بكسر في اليد.

وأضافت أن الإصابات حدثت بعد أن اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون بالضرب وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني إن المستوطنين هاجموا سيارة إسعاف تابعة له أثناء توجهها لإسعاف المصابين، وحاولوا الاعتداء على الطاقم، مما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي والجانبي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أعاقت نقل مصاب إلى مستشفى رفيديا في نابلس لمدة ساعتين.

وذكر مسؤولون أن الجيش الإسرائيلي أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها قبل موعد الإفطار، علما بأن هذا الوقت هو ذروة التسوق لأهالي البلدة.

وأضافوا أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين، وحطموا زجاج عدد من المركبات، وأحرقوا شاحنة كبيرة.

وتصاعد التوتر بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية أسفرت عن استشهاد نحو 90 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.