مقتل 6 وإصابة آخرين بانفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل

أعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن 6 مدنيين لقوا حتفهم بهجوم انتحاري في العاصمة كابل اليوم الاثنين قرب نقطة تفتيش أمنية تؤدي إلى وزارة الخارجية.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابل “في ساحة مالك أصغر تم رصد انتحاري وقتله عند نقطة تفتيش قبل بلوغ هدفه لكن المتفجرات التي كانت بحوزته انفجرت”.

وأضاف أن عدة أشخاص أصيبوا من بينهم 3 من أمن طالبان. ولم يذكر المتحدث الهدف تحديدًا، لكن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة بوسط المدينة قرب نقطة تفتيش تحرس شارعًا شديد التحصين يضم العديد من المباني الحكومية من بينها وزارة الخارجية.

وذكر ستيفانو سوتسا مدير منظمة إيمرجنسي الإيطالية غير الحكومية في أفغانستان أن مستشفى تابعًا للمنظمة على مقربة من مكان الحادث استقبل 12 مصابًا وجثتين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

#BREAKING : Explosion rocks Kabul. Initial reports indicate the blast occured few meters away from the #Taliban 's ministry of foreign affairs. #Afghanistan #KabulBlast pic.twitter.com/dLIekFMY20

وشهدت كابل ومناطق حضرية أخرى عدة هجمات في الأشهر الماضية أعلن مسلحو تنظيم الدولة مسؤوليتهم عن بعضها.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من 3 أشهر التي يقع فيها هجوم قرب وزارة الخارجية، حيث أسفر انفجار في يناير/ كانون الثاني عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في أثناء خروج الموظفين من مبنى الوزارة في نهاية يوم العمل.

وقالت إدارة طالبان إنها تركز على تأمين البلاد وإنها نفذت عدة مداهمات استهدفت أشخاصا يشتبه في أنهم عناصر من تنظيم الدولة، في الأسابيع الماضية.

ووقع حادث اليوم الاثنين، بعد الظهر في وقت ازدحام بالمدينة مع خروج الموظفين من العمل في وقت مبكر وفقًا لنظام مطبق بمناسبة شهر رمضان.

#Kabul #Afghanistan🇦🇫- At least two people killed and 12 others injured in explosion blast at Dawoodzai Business Center near Ministry of Foreign Affairs building in #ShahreNaow pic.twitter.com/9HVRkOIGVa

