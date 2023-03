حمزة يوسف.. مسلم يقود اسكتلندا للمرة الأولى ويخطط للاستقلال عن بريطانيا

انتُخب وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الاثنين، رئيسا للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، ليصبح الطريق أمامه ممهدا كي يكون أول رئيس مسلم لحكومة اسكتلندا في تاريخها وفي غرب أوربا.

وبوصول يوسف (37 عاما) إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، سيكون أيضا أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة.

ويخلف يوسف زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم نيكولا ستيرجن، التي قدّمت استقالتها فجأة الشهر الماضي بعد 8 أعوام في السلطة.

وسيتولى يوسف رئاسة الحكومة التي تتمتع بسلطة شبه مستقلة بمجرد الموافقة على ذلك بتصويت في البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة، غدا الثلاثاء.

وتقدّم يوسف في الاقتراع الداخلي للحزب، على كل من وزيرة المالية كايت فوربس، وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية.

ولم ينل أيّ من المرشحين أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، قبل أن يفوز يوسف في الجولة الثاني بعد حصوله على نسبة 52.1% من الأصوات.

وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الاسكتلندي في التصويت من أصل أكثر من 72 ألفا.

👏 Congratulations to @HumzaYousaf, elected as the new leader of the SNP and Scotland's next First Minister.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Together, let's get on with building a better Scotland. #SNPLeadership23 pic.twitter.com/6jw1zTBsGP

— The SNP (@theSNP) March 27, 2023