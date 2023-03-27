متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست الإسرائيلي احتجاجا على التعديلات القضائية (فيديو)

حاول متظاهرون، اليوم الاثنين، اقتحام مبنى الكنيست في القدس المحتلة احتجاجًا على التعديلات القضائية التي أثارت أزمة حادة داخل إسرائيل.

وأظهرت مقاطع متداولة متظاهرين يحاولون الصعود على السلم، في حين تولى عدد ممن بدا أنهم من أفراد الأمن إبعادهم.

وتجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج مقر البرلمان الإسرائيلي، عقب إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإضراب العام الفوري صباحًا.

ودعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى إيقاف فوري للإصلاحات القضائية بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب، الليلة الماضية، احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وجاءت الإقالة بعد دعوة غالانت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرًا عن مخاوف على أمن إسرائيل.

وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه إلى إيقاف التعديلات التشريعية التي تثير جدلًا.

ونجت حكومة نتنياهو الائتلافية، اليوم الاثنين، من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست أن الاقتراح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتًا مقابل موافقة 53 صوتًا، في حين سقط الثاني بأغلبية 60 صوتًا مقابل تأييد 51 صوتًا له.