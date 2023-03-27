اتساع نطاق المظاهرات والإضرابات يشل الحركة في إسرائيل وتهديدات بحل الحكومة (فيديو)

اتسعت رقعة الاحتجاجات في إسرائيل، وأعلنت قطاعات حساسة إضرابها عن العمل اعتراضًا على التعديلات القضائية وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مما تسبب في شلل الرحلات الجوية.

وأعلن رئيس نقابة عمال المطارات في إسرائيل، بنحاس عيدان، إيقاف رحلات الطائرات المغادرة لكل أنحاء العالم بدءًا من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجًا على ما آلت اليه الأوضاع في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطارات إسرائيل اليوم نحو 73 ألفًا، نصفهم لن يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الإضراب الذي أعلنه بنحاس عيدان.

وأعلنت شركة “لاوفر” المختصة بتقديم الخدمات الأرضية للرحلات الجوية الأجنبية في المطارات الإسرائيلية انضمامها إلى الإضراب، وهو ما يعني أن غالبية الرحلات الجوية القادمة من خارج البلاد بطائرات أجنبية لن تتمكن من الهبوط في مطارات إسرائيل.

في السياق نفسه، قال متحدث باسم مطار بن غوريون في تل أبيب إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في إسرائيل عُلّقت، اليوم، وسط الاحتجاجات التي تعم البلاد.

#عاجل | رئيس اللجنة العمالية بسلطة المطارات الإسرائيلية يعلن تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب "من الآن فصاعدا" (هيئة البث الرسمية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 27, 2023

كما دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل أرنون بار-دافيد إلى إضراب عام فوري اليوم الاثنين.

عاجل | رئيس اتحاد النقابات في إسرائيل يدعو إلى إضراب عام فوري رفضا للتعديلات القضائية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 27, 2023

وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات قوية بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية.

حل الحكومة

من جهته، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أبرز داعمي نتنياهو، بحل الحكومة في حال تم وقف التشريعات القضائية.

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتًا لكن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير هدد بحل الائتلاف الحكومي في حال حصول ذلك. تغطية مستمرة:https://t.co/jRauFrqqsU pic.twitter.com/oshB3B3EEa — الجزيرة نت (@ajanet_ar) March 27, 2023

وكتب بن غفير الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم على تويتر، أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا “ترضخ للفوضى”.

ودعا بن غفير إلى المشاركة في مظاهرات اليوم دعمًا للتعديلات القضائية، قائلًا “اليوم نتوقف عن الصمت”.

هيئة البث الإسرائيلية: نشطاء اليمين المتطرف يهددون بأعمال عنف ردا على المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية#الجزيرة pic.twitter.com/jyRJ7181ZJ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 27, 2023

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، أبلغ بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيته الاستقالة من الحكومة مع البقاء في الائتلاف ودعمه من الخارج.

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي #إيتمار_بن_غفير يهدد بحل الحكومة في حال تم وقف التشريعات القضائية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 27, 2023

وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمرًا صحفيًّا صباح الاثنين. وكانت التوقعات تشير إلى الإعلان عن تجميد الحكومة لخطط إصلاح القضاء، لكن المؤتمر أُجِلَّ إلى موعد لم يُحدَّد.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميًّا منذ نحو 12 أسبوعًا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ومنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.