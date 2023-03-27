سياسة|إسرائيل

اتساع نطاق المظاهرات والإضرابات يشل الحركة في إسرائيل وتهديدات بحل الحكومة (فيديو)

احتاجات واسعة في إسرائيل اعتراضًا علي التعديلات القضائية وإقالة وزير الدفاع
احتجاجات واسعة في إسرائيل اعتراضًا على التعديلات القضائية وإقالة وزير الدفاع (الأناضول)
27/3/2023

اتسعت رقعة الاحتجاجات في إسرائيل، وأعلنت قطاعات حساسة إضرابها عن العمل اعتراضًا على التعديلات القضائية وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مما تسبب في شلل الرحلات الجوية.

وأعلن رئيس نقابة عمال المطارات في إسرائيل، بنحاس عيدان، إيقاف رحلات الطائرات المغادرة لكل أنحاء العالم بدءًا من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجًا على ما آلت اليه الأوضاع في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطارات إسرائيل اليوم نحو 73 ألفًا، نصفهم لن يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الإضراب الذي أعلنه بنحاس عيدان.

وأعلنت شركة “لاوفر” المختصة بتقديم الخدمات الأرضية للرحلات الجوية الأجنبية في المطارات الإسرائيلية انضمامها إلى الإضراب، وهو ما يعني أن غالبية الرحلات الجوية القادمة من خارج البلاد بطائرات أجنبية لن تتمكن من الهبوط في مطارات إسرائيل.

في السياق نفسه، قال متحدث باسم مطار بن غوريون في تل أبيب إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في إسرائيل عُلّقت، اليوم، وسط الاحتجاجات التي تعم البلاد.

كما دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل أرنون بار-دافيد إلى إضراب عام فوري اليوم الاثنين.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات قوية بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية.

حل الحكومة

من جهته، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أبرز داعمي نتنياهو، بحل الحكومة في حال تم وقف التشريعات القضائية.

وكتب بن غفير الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم على تويتر، أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا “ترضخ للفوضى”.

ودعا بن غفير إلى المشاركة في مظاهرات اليوم دعمًا للتعديلات القضائية، قائلًا “اليوم نتوقف عن الصمت”.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، أبلغ بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيته الاستقالة من الحكومة مع البقاء في الائتلاف ودعمه من الخارج.

وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمرًا صحفيًّا صباح الاثنين. وكانت التوقعات تشير إلى الإعلان عن تجميد الحكومة لخطط إصلاح القضاء، لكن المؤتمر أُجِلَّ إلى موعد لم يُحدَّد.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميًّا منذ نحو 12 أسبوعًا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ومنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات