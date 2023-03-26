“لولا المَخرج الآخر لاحترقنا”.. متطرفون يضرمون النيران في منزل فلسطيني ويفزعون الأطفال (فيديو)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، منزلًا فلسطينيًّا في بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، برمي زجاجات حارقة داخله، بينما كان سكانه وبينهم أطفال نائمون.

وقال صاحب المنزل أحمد ماهر عواشرة للجزيرة مباشر، إنه استيقظ عند الساعة الخامسة فجرًا فور سماعه صوتًا في المطبخ ليفاجأ باشتعال النيران فيه.

وأفاد بأن مستوطنين متطرفين اعتدوا على منزله الأرضي ورموا مادة مشتعلة داخل المطبخ، مما أدى إلى اشتعاله بسرعة.

وتابع عواشرة، صباح الأحد، لكاميرا الجزيرة مباشر، أنه وبعد مشاهدة النيران تشتعل داخل المنزل، أصبح كل همّه هو إخراج أطفاله النيام.

وأوضح أنه نجح في إخراجهم من المنزل ثم الاتصال بأبناء بلدته الذين حضروا في الحال واتصلوا بدورهم برجال الإطفاء، وزاد عواشرة “أحمد الله أن للمنزل مخرجًا آخر وإلا كنت قد احترقت وأولادي”.

חשד לתג מחיר בבנימין: בית פלסטיני עלה הלילה באש בכפר סינג'יל, לאחר שעל פי החשד הוצת באמצעות בקבוקי תבערה. במערכת הביטחון מעריכים – מדובר בפעולת נקם של מתנחלים לאחר הפיגוע בחווארה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/znXPjC5fxW — גלצ (@GLZRadio) March 26, 2023

ورصد مواطنون فلسطينيون، في مقاطع فيديو من المكان ذاته، ذعر الأطفال الصغار الذين أُخرجوا من منزلهم المحترق وهم نيام.

وقال المواطن الفلسطيني للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزله منذ الساعة السابعة صباحًا مصحوبة بخبراء إسرائيليين، بغرض تبرير الاعتداء الذي تعرّض له.

وأفاد عواشرة بأنه وأسرته يتعرضون لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال بسبب قرب منزله من الطريق الرئيسي، وأوضح أن جنود الاحتلال يعرّضون أطفاله للذعر المستمر باقتحامهم المنزل، وأن ابنه البالغ 12 عامًا تعرّض للضرب منذ سنة من قِبلهم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تحوُّل داخل المنزل إلى رماد بعد أن أكلت النيران الأثاث، وأكدت الأسرة وجود مادة سريعة الاشتعال جعلت النيران تتصاعد بشدة.

من جهة أخرى، أفاد تلفزيون فلسطين بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم “نور شمس” للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم، وحاصرت منزلًا، ووقعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن القوة الإسرائيلية انسحبت من محيط المنزل بعد اعتقال 3 فلسطينيين، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهته، ذكر موقع “واللا” العبري أن مستوطنة في شمالي الضفة تعرضت لإطلاق نار دون وقوع إصابات.

وأضاف الموقع أن منزلًا أصيب بطلق ناري في مستوطنة “أفني حيفتس” قرب طولكرم، في حين “بدأ الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المشتبَه بهم في إطلاق النار”.

בשעות הלילה טוענים פלסטינים כי קבוצת מתנחלים נכנסה לכפר סינג'יל זרקה בקבוקי תבערה לעבר בית ובו 6 נפשות וגרמו לשריפתו.

במערכת הביטחון מתחקרים כעת את האירוע וטרם קבעו האם אכן מדובר על פיגוע שבוצע על ידי יהודים או גורם אחר שגרם לשריפה. אין בשלב הזה קביעת עמדה ברורה והחקירה נמשכת. pic.twitter.com/YAymiPQoaU — טל לב רם (@tallevram) March 26, 2023

وتأتي هذه التطورات بعد ليلة متوترة عاشها شمالي الضفة، أصيب فيها 7 فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون، عقب إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بقرية حوارة جنوب مدينة نابلس.

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، مع اقتحامات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات الفلسطينية.

وبحسب معطيات فلسطينية، استُشهد نحو 90 فلسطينيًّا بنيران إسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، بينما قُتل 15 إسرائيليًّا في هجمات منفصلة خلال المدة نفسها.