“قرار مجنون وأمن إسرائيل في خطر”.. ردود فعل واسعة بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع

قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقال، اليوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت.

وجاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل بشأن تعديل النظام القضائي الإسرائيلي، ودعا، أمس السبت، الحكومة إلى وقف مشروع قانون التعديلات القضائية، قائلًا إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطرًا على أمن البلاد.

وقال غالانت في بيان أذاعه التلفزيون “يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل”.

وأضاف أن “انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل”.

وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لنتنياهو عبّروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو اتهم غالانت بتقويض جهود التوصل إلى حل وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته، كما أبلغ نتنياهو غالانت أنه فقد الثقة به لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم.

وفي أول تعليق له بعد إقالته، قال غالانت إن “أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى دائما مهمة حياتي”.





وأثارت إقالة وزير الدفاع ردود فعل واسعة، فقد وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإقالة بأنها “خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية”، كما وصف نتنياهو بأنه “خطر على أمن إسرائيل”، وهو الوصف الذي استخدمته زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي.

وتابع: “بإمكان نتنياهو إقالة غالانت، لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم”.

وهاجم وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، قرار نتنياهو، قائلًا إن الأخير “اختار طريق كل الديكتاتوريين في تكميم الأفواه”.

דיקטטורה במיטבה.

שר הביטחון העז לבטא את דאגתם העמוקה של כל ראשי זרועות הביטחון מהתפרקות צה״ל ופגיעה אנושה בביטחון ישראל.

במקום להקשיב לו ולכנס את הקבינט, נתניהו בחר בדרך של כל הדיקטטורים- סתימת פיות.

אני מחזק את שר הביטחון על ההחלטה האמיצה — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 26, 2023

في السياق، قال وزير العدل الإسرائيلي السابق عضو الكنيست عن الليكود جدعون ساعر إن “إقالة غالانت قرار مجنون لا سابق له، ونتنياهو مصمم على دفع إسرائيل للهاوية”.

החלטת נתניהו לפטר את שר הבטחון יואב גלנט היא מעשה של טירוף, המעידה על העדר מוחלט של שיקול-דעת. אין תקדים בתולדות ישראל לשר בטחון שפוטר בגלל שהתריע, כמתחייב מתפקידו, על סכנה ביטחונית. נתניהו נחוש לדרדר את ישראל לתהום. כל יום בו מכהן נתניהו בתפקידו מסכן את ישראל ועתידה. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 26, 2023

وأضاف أن “كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر”.

من جهته، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس من أن بلاده تواجه “خطرًا واضحًا وفوريًا وملموسًا”، واصفًا نتنياهو بأنه “وضع السياسة ونفسه فوق مصلحة الأمن”.

وعلى الصعيد الميداني، تظاهر محتجون ضد التعديلات القضائية في مدن عدة قبالة منازل أعضاء في الائتلاف الحاكم.

وقالت مراسلة الجزيرة إن متظاهرين أغلقوا طريق أيالون الرئيس في تل أبيب ضمن الاحتجاجات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قادة الاحتجاجات دعوا للتظاهر أمام المجمع الحكومي في تل أبيب عقب الإعلان عن إقالة وزير الدفاع.