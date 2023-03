انتكاسة جديدة لتايوان.. هندوراس تقطع العلاقات مع تايبيه وتعترف بالصين

أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية في انتكاسة جديدة لتايوان التي رأت أن القرار أتى نتيجة “الترهيب والإكراه” من جانب بيجين.

وأعلنت تيغوسيغالبا قطع علاقاتها مع تايبيه التي لم يعد يعترف بها سوى 13 بلدًا في العالم.

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ “أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو”. وأرفقت رسالتها القصيرة بصورة لوزير خارجية الصين كين غانغ مصافحًا نظيره من هندوراس إنريكه رينا الذي يزور بيجين حاليًّا.

وتَعُد بيجين جزيرة تايوان، البالغ تعداد سكانها 23 مليونًا، إقليمًا صينيًّا ستستعيده يومًا بالقوة إذا لزم الأمر. وقد وقع الانفصال عام 1949 في نهاية الحرب الأهلية الصينية التي تواجه فيها الشيوعيون الذين تولوا السلطة في بر الصين الرئيسي والجيش القومي الذي اضطر إلى الانكفاء إلى جزيرة تايوان.

وخلال العقود السبعة التي تلت ذلك، لم يسيطر الجيش الشيوعي على الجزيرة التي بقيت تحت سيطرة جمهورية الصين التي كانت تحكم سابقًا كل المناطق الصينية وتقتصر سلطاتها الآن على تايوان.

وانطلاقًا من مبدأ “الصين الواحدة”، تُعارض الصين أن تبقي دول أجنبية على علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه، إلا أن الجزيرة أقامت شراكات على المستوى العالمي من خلال قنوات أخرى.

وفي بيان نُشر مساء السبت، قال وزير خارجية هندوراس إدواردو رينا إنه “بناءً على تعليمات رئيسة الجمهورية سيومارا كاسترو، أبلغت تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية”.

وقالت وزارة خارجية هندوراس “حكومة جمهورية هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تُمثّل الصين بكاملها”.

وأضافت الوزارة “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”، مشيرة إلى أنها تعهدت بدءًا من السبت “ألّا تقيم أي علاقة أو اتصالات ذات طابع رسمي مع تايوان”.

في المقابل، رأى وزير الخارجية التايواني، الأحد، أن رئيسة هندوراس كاسترو تُساورها “أوهام” بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصادية، مضيفًا أن “الصين لم تكفّ عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية”.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ وين في بيان “قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب. تقلص الصين موقع تايوان على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الاقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب”.

The people of #Taiwan have proven to the world that we do not give in to threats. We will continue to stand with our diplomatic allies and like-minded global partners as we work toward a better future for all. pic.twitter.com/cryJMRlRp3

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 26, 2023