بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن بلاده أبرمت اتفاقا مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، وهو أمر لا ينتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف بوتين للتلفزيون الروسي أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.

وقال “لا يوجد شيء غير عادي هنا أيضا. أولا، تفعل الولايات المتحدة ذلك منذ عقود. ينشرون منذ فترة طويلة أسلحتهم النووية التكتيكية على أراضي الدول الحليفة لهم”.

وأضاف “اتفقنا مع لوكاشينكو على القيام بالمثل دون النكوص عن تعهداتنا. أعيد التأكيد، دون انتهاك التزاماتنا الدولية بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو/تموز، مضيفا أن موسكو لن تنقل فعليا التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.

وقال إن روسيا نشرت بالفعل 10 طائرات في بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، كما نقلت عددا من أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز إسكندر القادرة أيضا على حمل تلك الأسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين: بدءا من أبريل سيتم التدريب على #منظومة_إسكندر في #بيلاروسيا وفي مايو سنبني مخزنا للنووي التكتيكي وجهزنا عشر طائرات بيلاروسية قادرة على حمل #أسلحة_نووية تكتيكية#روسيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lTBGLLHARF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2023

تحذيرات

وسبق أن حذرت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) من أن التهديدات النووية تثير إحساسا خطيرا بعدم اليقين بشأن استخدامها المحتمل.

وحذرت الحملة، الشهر الماضي قبل حلول الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا، من أنه كلما طال أمد الحرب ازداد خطر حصول ضربة نووية.

وكان بوتين قد أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين القوتين النوويتين الرئيستين في العالم، روسيا والولايات المتحدة.

وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وقال إنها تشكل نهاية بنية السيطرة على الأسلحة في أوربا بعد الحرب الباردة.

تهديد باستخدام قذائف اليورانيوم

وهدد الرئيس الروسي، السبت، باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، وذلك ردا على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين “روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر”.

وأوضح أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزود بها الغرب أوكرانيا ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولّد بطريقة ما الغبار الإشعاعي، وتُصنَّف على أنها أسلحة خطيرة.

ودافعت وزارة الدفاع البريطانية عن قرار تزويد أوكرانيا بذخائر خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى جانب شحنة دبابات “تشالنجر 2”.

وقالت الوزارة في بيان إن اليورانيوم المنضب مكون معتاد ولا علاقة له بالأسلحة النووية، وإن الجيش البريطاني يستخدمه منذ عقود. وأضاف البيان أن روسيا تعلم هذا الأمر ولكنها تلجأ إلى التضليل، على حد تعبير البيان.