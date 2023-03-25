أحدهما حالته خطيرة.. إصابة إسرائيليَّين بإطلاق نار في بلدة حوارة (فيديو)

أصيب جنديان إسرائيليان، السبت، في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا عن “حادث إطلاق نار” في بلدة حوارة، وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة شخصين.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة 12 أن “جنديين إسرائيليين أصيبا بإطلاق نار، أحدهما حالته خطيرة، في قرية حوارة”.

وذكرت الوسيلتان أنه “تم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تقوم قوات الجيش بمطاردة منفذي العملية”.

مشاهد أولية من مكان عملية إطلاق النار قرب بلدة حوارة في نابلس وأدت لاصابة جنديين من قوات الاحتلال pic.twitter.com/Vb15IvKRLs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 25, 2023

من جهتها، أعلنت كتائب “أبو علي مصطفى”، الجناح العسكري لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، في بيان، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية حوارة.

وقالت “نعلن تبنينا لعملية حوارة حيث تمكن مقاومو الكتائب من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس”

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإغلاق عدد من مداخل نابلس ونشر قوات إضافية في بلدة حوارة لملاحقة منفذي الهجوم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية حوارة الجديدة “رسالة تحدٍّ من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني”.

وأكدت أن بلدة حوارة المحاصَرة “تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه”.

بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية حوارة تثبت مجددا قدرة المقاومة على مباغتة العدو والاستخفاف بأمنه وجيشه.

اللحظات الأولى بعد إصابة اثنين من قوات الاحتلال بعملية حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/YcNZ7BhsuK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 25, 2023

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، شهدت بلدة حوارة جنوبي نابلس هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب البلدة.

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، مع اقتحامات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات الفلسطينية.

واستُشهد نحو 90 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، حسب معطيات فلسطينية، بينما قُتل 14 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال الفترة ذاتها.