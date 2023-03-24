قوات الاحتلال تفرج عن جثماني شهيدين فلسطينيين بعد شهرين من احتجازهما (فيديو)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، جثماني شهيدين فلسطينيين قتلهما مستوطنان شمال الضفة الغربية ووسطها، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل، إن “طواقمنا في نابلس ورام الله تسلمت جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي من بلدة كفر نعمة (غربي رام الله)، وكرم علي سلمان من بلدة قوصين (جنوبي نابلس)”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن “معالي متزوج ولديه 3 أبناء واستشهد في 21 يناير الماضي، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن على جبل الريسان شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين”.

وأما بخصوص سلمان فقالت الوكالة إنه “استشهد في 29 يناير الماضي برصاص مستوطن قرب مستوطنة كدوميم المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية”.

وكانت هيئة الشؤون المدنية أعلنت الخميس أنه سيتم تسلّم جثماني معالي (42 عامًا) وسلمان (18 عامًا)، إضافة إلى تسليم جثمان ثالث الأحد المقبل يعود للأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوبي الضفة، الذي توفي بمستشفى إسرائيلي في 10 فبراير/شباط الماضي.

وقال الناطق باسم “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” حسين شجاعية، إن الجيش الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 132 فلسطينيًا قتلهم منذ عام 2015، إضافة إلى 256 شهيدًا في مقابر الأرقام.

و”مقابر الأرقام” مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا يحدد صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقيادة العسكرية احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتًا، لغرض استعمالهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.