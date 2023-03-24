أردوغان يضع حجر أساس مساكن لضحايا الزلزال ويؤكد: لن نغادر حتى تُضمد كل الجروح (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في وضع حجر أساس مبان سكنية للمتضررين من كارثة الزلزال، والمستشفى الحكومي الجديد في مدينة إسكندرون التابعة لولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال المراسم: “لن نغادر مناطق الزلزال حتى تُضمد كل الجروح، ويعاد بناء ما دُمر على نحو أفضل”.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل، مؤكدًا أن حكومته تقف إلى جانب المواطن حتى إذا كانت خياراته الانتخابية غير مؤيدة له.

وأوضح الرئيس التركي أنه سبق أن تم البدء في إنشاء 50 ألف وحدة سكنية في المدن والقرى، مشيرًا إلى البدء، الجمعة، في بناء 22 ألف وحدة أخرى.

وأكد أردوغان أن المنازل التي سيتم تشييدها ستكون مقاومة للزلازل.

وقال إنه سيتم تجهيز المساكن المؤقتة لإيواء المنكوبين في أسرع وقت، مضيفًا أن العمل لن يتوقف قبل توفير سكن ملائم لجميع المتضررين من الزلزال.