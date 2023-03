عبر الجزيرة مباشر.. متحدث الخارجية الأمريكية ينقل قلق بلاده من إجراءات إسرائيل الأحادية (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لا يزال لديها قلق بالغ من القانون الإسرائيلي الجديد الذي تمت الموافقة عليه لإلغاء “قانون فك الارتباط” الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

وأضاف وربيرغ، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “الآن ليس الوقت مناسبًا لأي طرف من الأطراف لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب”.

وكانت واشنطن قد أعربت، أول أمس الثلاثاء، عن “قلقها البالغ” إثر إلغاء الكنيست جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار “استفزازي”.

وتابع وربيرغ: “الإدارات الأمريكية المتعاقبة لطالما ظلت تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن في الوقت ذاته فإن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تقيم علاقة قوية مع الفلسطينيين كما تقيم علاقة قوية مع الإسرائيليين انطلاقًا من اقتناعه بأن الحل الوحيد هو حل الدولتين”.

وعلى صعيد متصل دعا المجتمع الدولي أمس، إلى “وقف التصعيد” بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن “أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب في تصعيد للتوترات، وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة”، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

وعبّر عن “قلقه العميق” من التوسع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

"Status quo at Holy Sites in #Jerusalem must be respected. This should be a period for safe & peaceful religious reflections & celebrations. I urge all to refrain from unilateral steps that escalate tensions", @TWennesland at Security Council.

