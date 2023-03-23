لتجنب الحظر.. الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” في جلسة استجواب أمام الكونغرس الأمريكي

يواجه السنغافوري شو زي تشو الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيك توك” اليوم الخميس، نوابًا في الكونغرس الأمريكي يشتبهون بعلاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية.

ويتحدث السنغافوري (40 عامًا)، أمام لجنة الطاقة والتجارة النافذة في مجلس النواب في جلسة يُتوقع أن تستمر ساعات يستجوبه خلالها الجمهوريون والديموقراطيون الذين يخشون أن تكون بيجين تستخدم التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية.

ووفقًا لتصريحات معدّة سلفًا نشرت قبل الجلسة، يقول تشو “اسمحوا لي بأن أوضح هذا الأمر بشكل قاطع “بايت دانس ليست عميلًا للصين أو أي دولة أخرى”.

ويضيف في بيانه “لم يشارك تيك توك ولم يتلقَ طلبًا لمشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية. ولن ينفذ تيك توك أبدًا طلبًا مماثلًا إذا تلقّاه”.

وتروّج شهادة تشو لخطة الشركة الدقيقة المعروفة باسم “بروجكت تكساس” للحد من مخاوف الأمن القومي، والتي ستحول بموجبها معالجة البيانات الأمريكية على قسم تديره الولايات المتحدة.

ضغوط هائلة

ورغم تأكيداته، يبدو أن القرار متّخذ في واشنطن مع العديد من التشريعات بما فيها مشروع قانون يدعمه البيت الأبيض، مما يمهد فعلًا لحظر التطبيق.

ويتعرض تطبيق “تيك توك” الذي تملكه شركة “بايت دانس” الصينية لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوربي، وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

وسيكون الحظر إذا طبّقته الولايات المتحدة، خطوة غير مسبوقة بحق شركة إعلامية من قبل واشنطن، وسيؤدي إلى قطع 150 مليون مستخدم شهريًا في البلاد عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس، خصوصًا بين الشباب.

أمن قومي

وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة كايثي رودغرز إن “الأمريكيين يستحقون معرفة مدى تعرض خصوصيتهم للخطر والتلاعب ببياناتهم عبر علاقة تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس بالصين”.

وأضافت النائبة الجمهورية “والأسوأ أننا نعلم بأن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل تيك توك، تستخدم خوارزميات ضارة لاستغلال الأطفال من أجل الربح وتعرّضهم لمحتوى خطير على الإنترنت”.

من جهتها طلبت بيجين الأسبوع الماضي من واشنطن “الكف عن قمع تيك توك بشكل غير مبرر”، وقالت إن الولايات المتحدة “لا دليل لديها على أن تيك توك يهدد الأمن القومي للبلاد”.

وتجمّع أمس الأربعاء، عشرات الفتيان والمدرسين وأصحاب الأعمال أمام مبنى الكابيتول للتعبير عن معارضتهم لفرض حظر محتمل.