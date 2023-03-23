قاضية أمريكية تطالب إيران بدفع 1.68 مليار دولار تعويضات لأسر ضحايا “تفجير بيروت”

أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطًا أوربيًا، الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في لبنان عام 1983.

وقالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانونًا اتحاديًا صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعمًا ماديًا للمهاجمين.

وكانت محكمة اتحادية أصدرت عام 2007 حكمًا قضائيًا لصالح الضحايا وعائلاتهم يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار.

وبعد 6 سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة (كلير ستريم) للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة (دويتشه بورصة إيه جي)، وذلك للوفاء جزئيًا بحكم المحكمة.

وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها، بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عمومًا من المساءلة أمام المحاكم الأمريكية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، انفجرت شاحنة مفخخة في مجمع سكني حيث كان يقيم أعضاء من مشاة البحرية الأمريكية وجنود فرنسيين من القوات المتعددة الجنسيات في لبنان.

وأسفر الهجوم عن مقتل 241 عسكريًا أمريكيًا وإصابة 128، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قُتل 58 جنديًا فرنسيًا في هجوم مماثل.

ويُعتقد على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن جماعة حزب الله اللبناني الذي كان يعمل بدعم وتمويل من إيران هو من يقف وراء الهجوم.