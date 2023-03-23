صحفيو الجزيرة مباشر.. رمضان جديد خلف القضبان في مصر

يبدأ شهر رمضان، اليوم الخميس، بينما لا يزال 3 من صحفيي الجزيرة مباشر معتقلين في السجون المصرية دون محاكمة أو تهم.

ويقضي الزميل هشام عبد العزيز شهر رمضان الرابع خلف القضبان، منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2019 خلال زيارة عائلية إلى مصر.

3 شهور وهشام يكمل ٤ سنوات حبس احتياطي !! معرفش ايه الجريمة اللي ارتكبها علشان يستحق عليها كل المدة دي ، هشام محتاج علاج طويل وعمليات معقدة في العين والأذن ، اذا ما كان خلاص فات الآوان بعد كل السنين دي 😣 #خرجوا_هشام_يتعالج pic.twitter.com/M7qoo9KIi6 — samira eltaher (@samira_eltaher) March 7, 2023

أيضًا سيصبح شهر رمضان هو الرابع الذي يمر على الزميل بهاء الدين إبراهيم بعيدًا عن أسرته، منذ اعتقاله في 22 فبراير/ِشباط 2020.

أما الزميل ربيع الشيخ، فيستقبل شهر رمضان الثاني في السجون المصرية، بعد القبض عليه في أغسطس/آب 2021.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها، وفي فبراير الماضي، نظم العاملون بشبكة الجزيرة وقفة تنديدًا باستمرار اعتقال السلطات المصرية للزملاء.

ونددت الجزيرة باستمرار اعتقال الزملاء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، وطالب المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين.

واستنكر سواق ممارسات السلطة في مصر قائلًا “شيء مؤسف جدًا أن تمارس سلطة في دولة عربية مثل هذه الممارسة اللا إنسانية”.

وأعربت شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد على سلامة الزملاء المحتجزين من دون محاكمة، في زنازين تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا لسلامتهم، ويعرّض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

ويعاني الزميل هشام كذلك تكلسًا بعظمة الركاب في الأذن الوسطى، مما يؤثر في قدرته على السمع.

أما الزميل بهاء فتعرض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وظهر بعدها في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار 2020، ووُجّهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.