أحمد ياسين.. 19 عاما على استشهاد “شيخ المقاومة الفلسطينية” مؤسس حركة حماس

يوافق اليوم 22 مارس/آذار، الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين عام 2004.

استُشهد الشيخ ياسين بعد أن استهدفته مروحيات الاحتلال بـ3 صواريخ في حي الصبرة بقطاع غزة أثناء خروجه على كرسيه المتحرك من المسجد بعد صلاة الفجر، بأوامر من رئيس حكومة الاحتلال حينئذ أرئيل شارون. كما استشهد في هذه العملية 7 من مرافقي الشيخ، وجُرح اثنان من أبنائه.

وكان ياسين قد تعرّض قبل استشهاده بـ5 أشهر لمحاولة اغتيال إسرائيلية فاشلة، أصيب فيها بجروح، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال شقة في غزة كان يوجد فيها.

في مثل هذا اليوم قبل 19 عاما استيقظ الشعب الفلسطيني وهو حزين وعيونهم تذرف بالدموع على فراق شيخ فلسطين والمجاهدين الشهيد القائد المؤسس احمد ياسين 🇵🇸 pic.twitter.com/RkQGfyG1EY — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) March 22, 2023

شيخ المقاومين

وُلد الشيخ أحمد ياسين في قرية “جورة عسقلان” في يونيو/حزيران عام 1936، وعاش طفولته يتيمًا، إذ مات والده وعمره لم يتجاوز 5 سنوات، ودرس مرحلته الابتدائية فيها، وشهدت تلك الفترة وما بعدها أحداثا سياسية مهمة مثل ثورة 1936، وزيادة الهجرة الصهيونية، وتصاعد المقاومة ضد الانتداب والعصابات الصهيونية.

عايش أحمد ياسين الهزيمة العربية الكبرى المسماة النكبة عام 1948، وكان يبلغ من العمر 12 عامًا، وخرج منها بدرس أثّر في حياته الفكرية والسياسية لاحقًا، مفاده أن الاعتماد على سواعد الفلسطينيين أنفسهم عن طريق تسليح الشعب أجدى من الاعتماد على الغير، سواء كان هذا الغير الدول العربية المجاورة أو المجتمع الدولي.

تحلّ علينا اليوم ذكرى استشهاد مؤسّس حركة المقاومة الاسلامية، شيخُنا الذي استعلى على حاجاتِ نفسه، وإعاقة بدنه، وقهرِ أعدائه، وعوامل ضعفه، فحرّك أمة وهو قعيد، وزلزل الظلم وهو أشلّ، السلام عليهِ في ذكراه، السلام على المؤسس الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الذي لم يترك لقاعد ولا لمستكين حجة. pic.twitter.com/l52o9e9aJo — 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧 𓂆🇵🇸 (@Layan1948) March 21, 2023

إصابته بالشلل

تعرّض وهو في عمر الـ16 لحادثة بينما كان يلعب مع أصدقائه، فكُسرت نتيجتها فقرات في رقبته ليصاب بعدها بالشلل، وشكّل هذا تحديًا آخر في حياته، فاستمر في دراسته حتى أنهى الثانوية عام 1958، ليجد بعدها فرصة عمل في مجال التدريس.

رحم الله الشيخ أحمد ياسين، لقد بث في الأمة الحركة بقدر ما كان عاجزًا عنها pic.twitter.com/61bxE4SIQw — علاء سميح الأعرج (@eng_araj) March 22, 2023

نشاطه السياسي

شارك وهو في العشرين من عمره في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجًا على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة.

ولمع نجمه وسط دعاة غزة، الأمر الذي لفت إليه أنظار المخابرات المصرية العاملة هناك، فقررت عام 1965 اعتقاله ضمن حملة استهدفت كل من سبق اعتقاله من جماعة الإخوان المسلمين عام 1954، وظل حبيس الزنزانة الانفرادية نحو شهر ثم أُفرج عنه بعد أن أثبتت التحقيقات عدم وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الجماعة.

مصابًا ثم أسيرًا ثم شهيدًا.. شيخ المقاومة الفلسطينية 🇵🇸، فهل تعرفونه؟ 🔽@AJAPodcasts pic.twitter.com/jPsho2lQBa — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 24, 2021

الانتماء الفكري

يعتنق الشيخ أحمد ياسين أفكار جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها الإمام حسن البنا في مصر عام 1928، والتي تدعو -كما تقول- إلى فهم الإسلام فهمًا صحيحًا والشمول في تطبيقه في شتى مناحي الحياة.

هذا الرجل العظيم شيخٌ أحيا أمة ..

واستنهض الرجال لأجل طرد الاحتلال عن أرضنا التي سلبوها ..#الشيخ_احمد_ياسين pic.twitter.com/ZKZ0dAOHcj — د. عبد العزيز الرنتيسي (@DrRantisi57) March 19, 2023

هزيمة 1967

بعد نكسة يونيو/حزيران عام 1967، التي احتلت على إثرها إسرائيل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية، استمر الشيخ أحمد ياسين في إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسجد العباسي الذي كان يخطب فيه لمقاومة المحتل.

وفي الوقت ذاته، نشط في جمع التبرعات ومساعدة أسر الشهداء والمعتقلين، ثم عمل بعد ذلك رئيسًا للمجمع الإسلامي في غزة.

اعتُقل الشيخ ياسين عام 1982 بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا، لكن أُفرج عنه عام 1985 في عملية تبادل ٍللأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المُقعد الذي هز عرش الصهاينة. نم قرير العين يا سيدنا وشيخ شهدائنا "أحمد ياسين" .. أحفادك يواصلون المسير 💚 2004/3/22

2023/3/22 pic.twitter.com/EzInHZ1b9F — Sorita Sadi 𓂆 (@Sorita921) March 21, 2023

تأسيس حركة حماس

اتفق الشيخ أحمد ياسين عام 1987 مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي الذين يعتنقون أفكار الإخوان المسلمين في قطاع غزة على تكوين تنظيم لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحرير فلسطين، أطلقوا عليه اسم “حركة المقاومة الإسلامية” المعروفة اختصارًا باسم “حماس”.

وكان له دور مهم في الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت حينئذ واشتهرت بانتفاضة المساجد، ومنذ ذلك الوقت والشيخ ياسين يُعَد الزعيم الروحي لتلك الحركة.

سُئل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله : هل يجوز التطبيع مع العدو في حالة عدم القدرة على المقاومة والقتال؟

فأجاب قائلاً: لا، لأن من لايستطيع الزواج لايُباح له الزنا. pic.twitter.com/xz9nIWhaXH — حريه ✍️أمل (@amal19895000) March 21, 2023

ملاحقات إسرائيلية

في مايو/أيار1989، اعتقله الاحتلال مع مئات من أعضاء حركة حماس. وفي عام 1991، أصدرت إحدى محاكم الاحتلال حكمًا بسجنه مدى الحياة إضافة إلى 15 عامًا أخرى، بتهمة التحريض على اختطاف وقتل جنود وتأسيس حركة حماس وجهازيها العسكري والأمني.

وفي عام 1997، أُفرج عنه بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الأردن وإسرائيل، إثر محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ذلك الوقت خالد مشعل.

تمتع الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس بموقع روحي وسياسي متميز في صفوف المقاومة الفلسطينية، مما جعله واحدًا من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن الماضي.