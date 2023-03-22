واشنطن: قرار الكنيست الإسرائيلي “استفزاز” وتصريحات سموتريتش مهينة وخطيرة

وصفت الولايات المتحدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات بالأمر “الاستفزازي”، كما قالت إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إنكار وجود الفلسطينيين “مهينة” و”خطيرة”.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن ترى تصريحات سموتريتش “ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة”.

وأضاف “يملك الفلسطينيون تاريخا وثقافة ثريين، والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني”.

وندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدّث سموتريتش، ووصفها بأنها “غير دقيقة”.

كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة “البالغ” إثر إلغاء البرلمان الاسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في 2005.

وقال باتيل “التغييرات التشريعية التي أُعلنت اليوم استفزازية، وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح”.

وأشار باتيل إلى أن الخطوة تُظهر “تناقضا واضحا” مع الوعود التي قدّمها رئيس الوزراء حينئذ أرييل شارون للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وكذلك الضمانات التي قدمتها قبل يومين فقط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأضاف “تدعو الولايات المتحدة إسرائيل إلى الامتناع عن السماح بعودة مستوطنين إلى المنطقة التي يشملها التشريع، بما يتوافق مع (وعود) رئيس الوزراء الأسبق شارون والتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة”.

لكن باتيل امتنع عن إعلان أي عواقب قد تتحملها إسرائيل ردا على خطوتها هذه.

وصدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يُعرف بقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.