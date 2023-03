هجوم يستهدف مرفأ سيفاستوبول في القرم وسلطات موالية لروسيا تعلن محاصرة باخموت

صدت البحرية الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، هجومًا بطائرات مسيّرة على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وفق ما أعلن حاكم المدينة المعيَّن من الكرملين.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام “في المجموع، دُمرت 3 مسيّرات”، وأضاف أن البحارة أطلقوا النار من “أسلحة خفيفة” على المسيّرات، وأن “دفاعاتنا الجوية كانت تعمل أيضًا”.

وأكد رازفوجاييف عدم وقوع إصابات، وعدم تعرّض أي سفينة لأضرار، مضيفًا أن الانفجارات دمرت النوافذ في مبانٍ مجاورة.

وتضم شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وتعرضت لعدد من الضربات بطائرات مسيّرة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى وقع المعارك في شرقي أوكرانيا، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو أن القوات الروسية طوقت مدينة باخموت الاستراتيجية بشكل شبه كامل، وأنها تسيطر على 70% من المدينة.

وصرّح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك (يان جاجين) بأن باخموت محاصَرة بشكل عملي من قِبل القوات الروسية، حسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

It is reported that at night Sevastopol, Crimea was attacked by air drones and sea drones. pic.twitter.com/orem30XAqp

يأتي ذلك بينما قال مسؤولون أوكرانيون، صباح اليوم، إن 3 أشخاص قُتلوا في ضربات بطائرات مسيّرة روسية على بنية تحتية مدنية في العاصمة كييف.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية على تطبيق تلغرام أن الهجوم دمر جزئيًّا مهجعين ومنشأة تعليمية في مدينة رجيتشيوف، وأضافت أن شخصين أصيبا وتم إنقاذ آخر لكن من المحتمل وجود 4 تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إنه تم نشر أكثر من 100 عامل و28 مركبة في موقع القصف، وأضافوا أن البحث عن ناجين مستمر بعد الهجمات التي قال الجيش الأوكراني إنها نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر “أكثر من 20 طائرة إيرانية مسيّرة فتاكة بالإضافة إلى صواريخ، والعديد من عمليات القصف، هذا فقط في ليلة واحدة من الإرهاب الروسي ضد أوكرانيا”.

وأشار إلى أن روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا في ظل حرب مستمرة منذ نحو 13 شهًرا، وقال “في كل مرة يحاول شخص سماع كلمة (سلام) في موسكو، يتم إصدار أمر آخر هناك بشن مثل هذه الضربات الإجرامية”.

Over 20 Iranian murderous drones, plus missiles, numerous shelling occasions, and that's just in one last night of Russian terror against 🇺🇦. Every time someone tries to hear the word "peace" in Moscow, another order is given there for such criminal strikes. 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023