مصر.. الإفراج عن عشرات المحبوسين احتياطيا ولجنة العفو الرئاسي تعد بالمزيد

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 30 محبوسًا احتياطيًا، ووعدت بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة في بيان الشكر “للرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي ووزير الداخلية محمود توفيق على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا”، دون ذكر تفاصيل بشأن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم أو مدد الاعتقال.

وأضاف البيان أن اللجنة “تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها”.

من جهته، نشر المحامي خالد المصري قائمة بالثلاثين محبوسًا المفرج عنهم على حسابه في فيسبوك.

وكان المصري قال أمس الثلاثاء إن “العشرات سوف يخرجون من السجون ليكونوا على أول مائدة إفطار في أول يوم رمضان مع ذويهم”.

والنائب العام المصري، وفق القانون، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.

وفي 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو بالتزامن مع دعوة السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة عام 2014.

ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” 1000 معتقل، وفق تقدير سابق لعضو اللجنة طارق العوضي، دون تحديد عدد “سجناء الرأي والمعارضين” بينهم.

ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر والصحفي هشام فؤاد، والممثل طارق النهري.