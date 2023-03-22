مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان (فيديو)

صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، احتجاجًا على ما صدر من وزير مالية حكومة اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وخلال جلسة اليوم بحضور هيئة الوزارة، طالب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل خريطة مزعومة “تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد النواب رفضهم ما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال “ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية”، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

#عاجل | مجلس النواب يصوت على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي pic.twitter.com/nw5Rzpisnz — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 22, 2023

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن “هذه المواقف توحد الأردنيين، وخارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تقول بشكل واضح إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا تُمثلها.

وأضاف الصفدي -في مؤتمر صحفي­- أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات، مؤكدًا رفض عمّان التصريحات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي، واصفًا إياها بالتحريضية والعنصرية.

واستدعت الخارجية الأردنية، أول أمس الاثنين، السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس، للاحتجاج على سلوك سموتريتش الذي تحدّث على منصة كانت عليها خريطة إسرائيل بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.

ونفى الوزير الإسرائيلي سموتريتش في حديثه وجود شعب فلسطيني، قائلًا إنه “اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة”، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى “محو” بلدة حوارة في نابلس.