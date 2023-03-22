للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.. ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب (فيديو)

قالت وزارة الدفاع السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي “مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

ويُعَد هذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال 6 أشهر. وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري بأنه “حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا محيط مطار حلب”.

وأشار التلفزيون السوري الرسمي إلى سماع دوي انفجارات في مدينة حلب ومحيطها فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من قوات النظام السوري أن 5 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطارين، في حين نقلت رويترز عن مصدرين قالت إنهما من المخابرات بالمنطقة أن الضربة استهدفت “مستودع أسلحة إيرانيًّا” في المطار.

واستهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب قبل أسبوعين، وأدت إلى خروجه عن الخدمة. وقالت مصادر في المعارضة السورية حينئذ إن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام ومجموعات مدعومة إيرانيًّا في حلب ومحيطها.

وتشن إسرائيل، منذ منتصف مارس/آذار 2011، هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وامتدت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدت إلى توقف تشغيلهما مرّات عدة.