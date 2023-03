شاهد: اللحظات الأولى لزلزال باكستان وأفغانستان على الهواء

أظهر فيديو اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب أفغانستان وباكستان، أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر.

وظهر في الفيديو مذيع يقدم نشرة أخبار في مدينة بيشاور الباكستانية قبل بدء الزلزال، إلا أنه حافظ على ثباته الانفعالي واستمر في تقديم النشرة رغم اهتزاز المكان حوله.

وذكر مسؤولون حكوميون أن 13 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 90 في باكستان وأفغانستان بعد وقوع زلزال قوته 6.5 درجات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي باكستاني إن 9 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 شمال غربي البلاد، وإن المستشفيات في إقليم خيبر بختون خوا وُضعت في حالة طوارئ الليلة الماضية.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن 4 على الأقل لقوا حفتهم، وأصيب 50 في أفغانستان.

وأفادت السلطات بأن منازل ومباني تعرضت لأضرار في البلدين.

وقال المركز الأوربي المتوسطي لرصد الزلازل إن 285 مليونًا شعروا بالزلزال على مساحة تزيد عن ألف كيلو متر في باكستان والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وقازاخستان وقرغيزستان وأفغانستان وتركمانستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع في جبال هندو كوش في إقليم بدخشان ذي الكثافة السكانية المنخفضة شمال شرقي أفغانستان على عمق 187 كيلو مترًا.

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Brave of the anchor to keep his calm. But shows the impact of the earthquake. #Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/7h3FOxBvtF

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) March 21, 2023