حزب الله ينشر مشاهد لإجلاء جنود إسرائيليين مصابين جراء انفجار لغم أرضي (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني فيديو لإجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا، أمس الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي في جيب عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جنديين، أحدهما بجروح خطيرة، الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي عند الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسّمتها الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن الانفجار وقع “خلال نشاط هندسي روتيني في منطقة جيب تقع تحت سيادة إسرائيلية على الحدود مع لبنان”، وأعلن أن “الجنديين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وفي رواية أخرى، أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بوقوع 3 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية “كانت تقوم بعمليات تجريف” على الحدود.

ونقلت القناة عن مراسلها في جنوب لبنان وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية عند حدود بلدة عيتا الشعب، بسبب انفجار لغم أرضي في آلية هامر أثناء عملية تجريف في حرج الراهب (نقطة مراقبة عسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية).

شاهد ▶️ أحدهما "بُترت ساقه".. إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار لغم عند الحدود مع لبنان

لتخطي الحجب https://t.co/fhv9XJXeuA

التفاصيل 👇https://t.co/nJpM5EQCkZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2023

وأشارت إلى “سماع صراخ أحد الجنود بعد بتر ساقه بانفجار لغم أرضي، أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب ونقله بدبابة (من طراز) ميركافا”.

وذكرت القناة اللبنانية أن الآليات الإسرائيلية انسحبت وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب، بعد انفجار اللغم ووقوع إصابات.

والأربعاء الماضي، أشار الجيش الإسرائيلي إلى احتمال ضلوع حزب الله في واقعة قتلت خلالها القوات الإسرائيلية شخصًا كان يضع حزامًا ناسفًا بعد يومين على انفجار أسفر عن جرح إسرائيلي في شمالي إسرائيل.

بالفيديو | صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/WMdo1EAC1Z — قناة المنار (@TVManar1) March 21, 2023

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي أظهر أن المشتبَه به تسلّل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل مؤخرًا.

واليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن صمت الحزب بشأن انفجار “مجيدو” الذي أدى إلى مقتل شخص شمالي إسرائيل هو جزء من المعركة ضد “العدو”.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: “سنرد على أي اعتداء ضد أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانيًا أو فلسطينيًا أو من جنسية أخرى.. سنرد عليه ردًا قاطعًا وسريعًا، وهذا يجب أن يكون مفهومًا”.

وتعليقًا على حادثة مجيدو، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” في بيان حينها أنها “لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة”.